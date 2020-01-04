حريق فى مركب سياحي بالأقصر

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متابعات- أمينة عبد العال

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الأقصر

أسوان

مركب سياحي

نشب حريق فى حجرة المحركات الموجودة بالجزء الخلفي لمركب سياحى (جراند سان) كانت تسير أمام معبد كوم أمبو أثناء رحلتها النيلية من أسوان إلى الأقصر وذلك دون وقوع أية تلفيات أو إصابات بشرية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخلاء المركب فور نشوب الحريق، وتمكنت هيئة الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وقام عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع المنشآت السياحية بإرسال لجنة من مكتب وزارة السياحة والآثار بأسوان لمتابعة الموقف والتي أفادت بأنه تم نقل المصريين والسائحين والسائحات على متن باخرة أخرى لتناول وجبة الإفطار ثم عادوا مرة أخرى للمركب (جراند سان) لاستكمال رحلتهم إلى الأقصر.

كما تم التنسيق مع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لتقديم كل التسهيلات اللازمة أثناء زيارتهم للأماكن الأثرية وإهدائهم زيارة مجانية إلي مقبرة توت عنخ أمون بالبر الغربي بالأقصر.

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