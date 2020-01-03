إيران.. مراسم دفن سليماني الأحد بمسقط رأسه في كرمان

03 يناير 2020 - 10:30 م

تستعد إيران لإجراء مراسم دفن جثمان قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني، الأحد، في مسقط رأسه بمدينة كرمان شرقي البلاد.



جاء ذلك في بيان صدر، الجمعة، عن أسرة سليماني، حسب موقع "مشرق نيوز" الإخباري المقرب من المحافظين.

وذكر البيان أن مراسم ستعقد السبت في العاصمة العراقية بغداد، بعد مقتل سليماني في قصف أمريكي فجر الجمعة.

وأضاف أن جثمان سليماني سينقل بعد المراسم إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث ستنظم مراسم أخرى له صباح الأحد، يشارك فيها المرشد الإيراني علي خامنئي في جامعة طهران.

وأكد البيان أن الجثمان سينقل بعدها إلى مسقط رأس سليماني في مدينة كرمان، حيث سيوارى الثرى.

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من ترامب.

وفي بيان، اتهمت الوزارة سليماني بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وإلى جانب الضباط الإيرانيين، قتل في القصف الأمريكي 10 أشخاص بينهم 5 عراقيين، واحد منهم نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".