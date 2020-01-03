» تعليق ناري لـ"نتنياهو" على بمقتل سليماني

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رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الجمعة، بمقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق، وقال إنه سيقف بجانب واشنطن في هذه القضية.
وقال نتنياهو، في كلمة مقتضبة نُشرت على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك": "مثلما تمتلك إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، فهكذا تمتلك الولايات المتحدة نفس الحق".
وأضاف: "يتحمل قاسم سليماني المسؤولية عن مقتل مواطنين أمريكيين وأبرياء كثيرين آخرين، وقام بالتخطيط لتنفيذ أعمال هجومية أخرى".
وتابع نتنياهو حديثه: "يستحق الرئيس دونالد ترامب كل التقدير لعمله بحزم وبقوة وبسرعة".
وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ستقف بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة".
وإسرائيل المدعومة بقوة من الولايات المتحدة، تعتبر إيران عدوها الرئيسي في المنطقة.
وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من ترامب.
واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".
وبالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني. -

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