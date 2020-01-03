تطورات خطيرة.. أمريكا تحرك آلاف الجنود للشرق الأوسط

03 يناير 2020 - 08:05 م

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.

جاء هذا في نبأ عاجل، بثته قناة "العربية" الإخبارية على شاشتها قبل قليل.

وتأتي هذه التطورات عقب مقتل اللواء قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس الإيرانى، نائب رئيس "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية اليوم الجمعة.

ولقى "سليماني" و"المهندس" مصرعهما في قصف أمريكي أثناء سير موكبه فى محيط مطار بغداد في الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت العراق .