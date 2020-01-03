مقتل شخص في عملية طعن بباريس

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فرنسا

باريس

الشرطة الفرنسية

مقتل مواطن

لقي أحد الأشخاص مصرعه في عملية طعن، شهدتها العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة، قبل أن تقتل الشرطة المنفذ.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن شخصا أصيب بطعنات من قبل مسلح اليوم قرب باريس فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وأطلقت الشرطة الفرنسية  النار على رجل في ضاحية باريس فيل جويف وأردته قتيلا اليوم الجمعة، بعد أن حاول طعن عدة أشخاص في حديقة عامة.

وقالت إن المهاجم لقي حتفه بعد قليل من إطلاق النار عليه، مضيفة أن أحد الضحايا في حالة خطيرة.


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