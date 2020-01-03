بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني.. ومستعدون لكافة التهديدات

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بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني
بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني
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عبد القادر وحيد

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إيران

التهديدات

بومبيو

مقتل سليماني

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة مستعدة لجميع التهديدات الأمريكية.

وأكد بومبيو في تصريحا ت لـ cnn إننا سنواصل العمل من أجل المصالح الأمريكية في المنطقة، مطلبا إيران بالتوقف عن أسلوبها في زعزعة العراق.

وأكد بومبيو في تصريحاته أيضا أن واشنطن ملتزمة بخفض التصعيد، مضيفا أن قتل سليماني كان إجراءً دفاعيا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية أننا لن نسمح بتعرض حياة الأميركيين للخطر، وأننا فعلنا ما بوسعنا لحماية مصالحنا.

وأشار أيضا إلى أن الضربة التي استهدفت قاسم سليماني كانت قانونية.

وأضاف بومبيو أننا بمقتل سليماني أحبطنا هجوما إيرانيا وشيكا.

وفي ظل ردود الأفعال الأمريكية عقب مقتل قاسم سليماني فقد أرسلت واشنطن قرابة 750 جنديا أمريكيا إلى السفارة الأمريكية في العراق، تحسبا لأية تطورات.


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