مراد وهبة: "الفلاسفة بيكلموني في المنام عن هذا الشيء"

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صدى البلد

حمدي رزق

مراد وهبة


أكد الدكتور مراد وهبة، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، أن مصر تواجه إرهابا إسلاميا أو إخوانيا، لافتَا إلى أنه مهموم بإنقاذ مصر وإخراجها من الأصولية الدينية.

وأضاف أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد ، أن الأصولية في كافة الأديان، تؤدي إلى انتشار الإرهاب سواء في الديانة المسيحية أو الإسلام أو اليهودية أو البوذية.

 وتابع: "أحيانا أعاني من صعوبة في النوم بسبب هذا الأمر، وفي فلاسفة بيتحدثوا معي في المنام حول انتشار الأصولية مؤخرًا".

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