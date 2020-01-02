بالفيديو.. الجندي يكشف سبب نزول القرآن باللغة العربية

كشف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سبب نزول القرآن الكريم باللغة العربية.

وقال الجندي، أن سبب نزول القرآن الكريم باللغة العربية، هو لكونها أوسع اللغات في المعنى والمفردات والكلمات والتركيبات اللغوية وحركات التشكيل.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc ": أن جميع مفردات اللغة الروسية 120 ألف كلمة، وجميع مفردات اللغة الفرنسية 150 ألف كلمة، وجميع مفردات اللغة الإنجليزية 600 ألف كلمة، بينما اللغة العربية تحتوي على 12 مليونا و300 ألف كلمة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن اللغة العربية لغة الضاد، ومن عجائب اللغة العربية أنها لا بد أن تفهم قبل أن تعرب، معقبًا: "لو مفهمتش الجملة هتلبسنا في الحيط، فعندما يقول أحد أكلت ديك وديك، يفهم منها أنه أكل ديكين، بينما المعني أنه ديك وديك أي ديك واحد ثمين".



