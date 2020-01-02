  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

شاهد.. أقوى رد على ناكري «الشجاع الأقرع»

نجوي قاسم

آخر تغريدة لمذيعة العربية قبل وفاتها المفاجأة

أرشيفية

إصابة 3 في واقعة التحرش بمنتقبة في الكويت

طارق دياب

تعيين محلل بقنوات «بي إن سبورت» وزيرًا في تونس

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وأسوان

الطيب

«الأزهر» يحذر: لن نسمح بهذا الأمر

الفتاة

«خلعت العباءة في المول».. فتاة سعودية تثير الجدل

الوقود

قرار حكومى مهم بشأن أسعار السولار والبنزين

مبارك والحضرى

مفاجأة.. «مبارك» يتدخل للعفو عن عصام الحضري

أرشيفية

خناقة على الهواء بسبب «تزايد الشذوذ بين نساء السودان»

بالفيديو.. الجندي يكشف سبب نزول القرآن باللغة العربية

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

في يومها العالمي.. كيف احتفلت السينما باللغة العربية

#

«الشناوي» يكشف سبب اتهام "إسماعيل ياسين" بالشيوعية

#

«الشناوي» يكشف سبب تهديد "بكر" لأصالة بـ"الشبشب الزنوبة"

#

سبب واحد فقط وراء نزول زوجك كثيرًا من المنزل

اللغة العربية

الجندى

القران

كشف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سبب نزول القرآن الكريم باللغة العربية.

وقال الجندي، أن سبب نزول القرآن الكريم باللغة العربية، هو لكونها أوسع اللغات في المعنى والمفردات والكلمات والتركيبات اللغوية وحركات التشكيل.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc ": أن جميع مفردات اللغة الروسية 120 ألف كلمة، وجميع مفردات اللغة الفرنسية 150 ألف كلمة، وجميع مفردات اللغة الإنجليزية 600 ألف كلمة، بينما اللغة العربية تحتوي على 12 مليونا و300 ألف كلمة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن اللغة العربية لغة الضاد، ومن عجائب اللغة العربية أنها لا بد أن تفهم قبل أن تعرب، معقبًا: "لو مفهمتش الجملة هتلبسنا في الحيط، فعندما يقول أحد أكلت ديك وديك، يفهم منها أنه أكل ديكين، بينما المعني أنه ديك وديك أي ديك واحد ثمين".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على أسوان
» "ترامب" قضى 20% من رئاسته بملاعب الجولف
» رسميًا.. ميلان يعلن ضم «إبراهيموفيتش»
» خناقة على الهواء بسبب «تزايد الشذوذ بين نساء السودان»
» أهلي جدة يتأهل إلى دور الـ8 ببطولة كأس خادم الحرمين
» مفاجأة حول مكان توجهت إليه فتاة التحرش بالمنصورة
» المصري يخطف فوزًا قاتلًا من سموحة بهدف «وادي»
» عبدالله رشدي يطالب بمنع خروج الفتاة بملابس غير محتشمة
» بيراميدز يوجه ضربة قوية للزمالك في الميركاتو الشتوي
» مفاجأة.. البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا
» «حلبية»: هدم ستاد بورسعيد بالكامل قريبًا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات