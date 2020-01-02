«خلعت العباءة في المول».. فتاة سعودية تثير الجدل

02 يناير 2020 - 06:45 م

أثارت فتاة سعودية تدعى فاطمة الشهراني، موجة من الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد نشر فيديو لها وقد تخلت عن العباءة وارتدت "كاجول"- بنطلون جينز ضيق وقصير وسويت شيرت-.

وكتبت الفتاة السعودية تعليقًا على الفيديو الذي ظهرت فيه بأحد المولات :« سويتها في #1_يناير_2020 وطلعت مره ثانيه بدون عبايه»، وأتبعتها بهاشتاجات رأس السنة الميلادية ورؤية السعودية 2030.

وأثار الفيديو جدلًا كبيرًا وهجومًا حادًا على الفتاة، مستنكرين اعتبار هذا الفعل إنجازًا لها، وهاجمها البعض ووجه لها شتائم، بينما دعا البعض لها بالهداية، فيما قال آخرون أن ما فعتله حرية شخصية.

