» رسميا.. إنهاء وجود هولندا على الخريطة

02 يناير 2020 - 09:51 ص

بشكل رسمي، تخلت دولة "نيدرلاند" نهائيا عن اسم "هولندا" وزال من الوجود نهائيا اعتبارا من الأول من يناير 2020، ولم يعد اسم هذه الدولة الأوروبية العريقة موجودا حسبما ذكرت إذاعة NOS المحلية أمس.





وقالت الإذاعة: "الآن يجب على السلطات المحلية والجامعات والشركات الخاصة ووسائل الإعلام المطبوعة استخدام اسم "نيدرلاند"(الأرض الواطئة) بدلا من هولندا".





وتعتقد الحكومة أن مثل هذا الإجراء سوف يسمح للبلد بالتخلص من صورة المكان المتصل بالمخدرات والبغاء.



وأصبح معروفا في وقت سابق أن سلطات مدينة أمستردام تريد التخلي عن استخدام مصطلح "شارع الفوانيس الحمراء" الكائن في وسطها والذي تنتشر فيه بكثرة بيوت البغاء.



كما تعتبر سلطات البلاد أيضا أن هذا القرار سيعيد توزيع التدفق السياحي، نظرا لأن معظم الأجانب اليوم يزورون هولندا التاريخية، أي أمستردام وهارلم ولاهاي التي تتخذها محكمة العدل الدولية مقرا لها، ولا يمكن لهذه المدن أن تتعامل مع تدفق السياح المتزايد عليها.







وسيكلف إصلاح اسم الدولة ميزانية هذه المملكة الأوروبية ما لا يقل عن 200 ألف يورو.

















