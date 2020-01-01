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أمريكا تلجأ للكويت لحماية سفارتها بالعراق

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لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستعانة بقواتها المتواجدة بالكويت من أجل فرض حماية أكبر على سفارتها بالعراق.

واستقدمت وزارة الدفاع قوات من مشاة البحرية "المارينز" قادمة من الكويت، لتأمين السفارة.

وبثت قدوم الجنود على شريط فيديو، كما علقت على موقعها في الإنترنت في بيان بالقول: "مارينز قادمون من الكويت لتعزيز مبنى السفارة الأمريكية في بغداد".

وأرفقت الوزارة بيانها بصور لحظة إقلاع الطائرات ووصولها إلى مبنى السفارة.

وتأتي هذه التطورات بعد احتجاجات شهدها محيط مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، يوم أمس، احتجاجًا على غارات شنتها مقاتلات أمريكية على مواقع للحشد الشعبي بالعراق، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وقبل قليل أعلن المحتجون انسحابهم من محيط السفارة.


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