مصرع 3 وإصابة 2 في سقوط سيارة من أعلى كوبري الفنجري

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران إثر سقوط سيارة «نصف نقل» من أعلى كوبري الفنجري الجديد بمدينة نصر.

وأدى ذلك إلى توقف حركة المرور للمتجهين من المخيم الدائم إلى حدائق القبة، وانتقلت أوناش المرور لتسيير الحركة المرورية ورفع حطام الحادث.

وكشف مصدر أمني عن أن سيارة نصف نقل كانت متوجّهة من كوبري الفنجري الجديد بالتزامن مع صعود سيارة ملاكي على الكوبرى من مطلع آخر للطريق، ما أدى إلى اصطدام السيارة الملاكي بالنقل، فاختلت عجلة القيادة من سائق النقل، واصطدمت بالسور، لتسقط من أعلى الكوبري، ونتج عنها وفاة 3 أشخاص من السيارة الأولى وإصابة 2 من السيارة الملاكي.

فيما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث وتم رفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، تلقت مساء الأربعاء، بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبري الفنجري بسقوط سيارة نقل تسببت في كثافات مرورية، لينتقل رجال المرور لمكان الحادث لتسيير حركة المرور.