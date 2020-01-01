» السعودية تحذر رعاياها من هذا الفيروس القاتل

01 يناير 2020 - 12:22 م

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، حذرت رعاياها من فيروس سارس داعية إلى مراعاة التدابير الصحية.

وأعلنت السلطات الصينية تسجيل 27 حالة إصابة بفيروس الالتهاب الرئوي الحاد المعروف باسم (سارس) في مدينة (ووهان) وسط الصين.

كتبت السفارة على حسابها الرسمى على تويتر: "حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين في هونج كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن المناطق التالية: Causeway Bay Admirality Central وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المنطقة هذا اليوم متمنين دوام السلامة للجميع".



