لأول مرة.. وزارة سعودية جديدة تدخل العمل

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وكالات - الدويني فولي

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المبادرة

وزير السعودية

الصناعة والتجارة

بدأت صباح اليوم الأربعاء، وزارة سعودية عملها لأول مرة في تاريخ المملكة، حيث انطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.

بحسب صحيفة سبق السعودية، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تبدأ اليوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية مزاولة مهامها بشكل رسمي".

وتابع: "نطمح أن نكون مثالاً لوزارات المستقبل من حيث الكفاءة والديناميكية وروح المبادرة، وأتطلع لسماع أفكاركم لتحقيق ذلك".

وأضاف الوزير السعودي: "في اليوم الأول لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أجدّد الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز)، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الغالية ولوزير الطاقة وفريقه ولكل الوزراء والوزارات، على ما لقيناه من دعمٍ خلال فترة تأسيس الوزارة، ولفريق العمل المميز في الوزارة والمنظومة".

وأردف وزير الصناعة السعودي "لأن العنصر البشري هو أساس النجاح، فسنعمل على تمكين القيادات وجميع العاملين لتفعيل دور منظومة الصناعة والتعدين للتناغم مع الوزارة وبرنامج ندلب، لإحداث التغيير وتحقيق الأهداف المأمولة، وستكون السياسات والتشريعات أساساً لتحقيق ذلك، والمستثمر هو مركز اهتمامنا جميعاً".

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