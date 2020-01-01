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ارتفاع أعداد قتلى حرائق غابات أستراليا

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متابعات - أمينة عبد العال

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مصرع شخصين جراء حرائق الغابات جنوبي كاليفورنيا

ارتفع عدد ضحايا حرائق غابات أستراليا إلى 3 أشخاص وفقد شخص رابع ومن المحتمل أنه لقي حتفه أيضًا، بينما سارعت القوات البحرية لتقديم الإمدادات اللازمة في عمليات الإجلاء.

يذكر أن عدد قتلى الحرائق حتى الآن وصل إلى 12 شخصا في حرائق في أنحاء البلاد منذ اشتعال هذه الحرائق منذ بضعة أشهر بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء.

جدير بالذكر أن النيران التي زادتها درجات الحرارة المرتفعة الاثنين والثلاثاء أدت إلى إجلاء آلاف من السكان للبحث عن ملاذ على الشاطئ.

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