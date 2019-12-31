شاهد.. قوات «مارينز» أمريكية لحماية السفارة في بغداد

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محمد فضل- متابعات

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غادرت قوات أمريكية خاصة "مارينز" قاعدة عين الأسد في الأنبار، في طريقها لحماية مقر السفارة الأمريكية في بغداد بعد محاولة اقتحامها ومحاصرة القوات المتواجدة بداخلها، حسب قناة سكاي نيوز عربية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حذر القادة العراقيين من أن الولايات المتحدة مستعدة "لحماية" الأميركيين و"الدفاع" عنهم، وذلك بعد اقتحام حشد من متظاهرين غاضبين السفارة الأميركية في بغداد، الثلاثاء.

وفي محادثات هاتفية مع بومبيو، أكد كل من رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي والرئيس برهم صالح لـ"وزير الخارجية أنهما يأخذان مسؤوليتهما على محمل الجد، وسيضمنان سلامة وأمن الموظفين الأميركيين والممتلكات الأميركية"، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية في بيان.

وذكر البيان أن بومبيو "حذر بوضوح من أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن مواطنيها الموجودين هناك لدعم عراق سيد ومستقل".

وهاجم آلاف العراقيين من مؤيدين لفصائل مسلحة موالية لإيران السفارة الأميركية في بغداد، للاحتجاج على ضربات جوية أميركية في العراق استهدفت ليلة الأحد مقرات فصيل موال لإيران وأسفرت عن مقتل 25 من مقاتليه.


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