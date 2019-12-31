تصعيد أمريكي مفاجئ ضد العراق

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العراق اليوم

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين،أنها ستحمي مواطنيها في العراق .

جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اصتالين هاتفيين برئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، ورئيس البلاد، برهم صالح.

ويأتي هذا التطور بعد اندلاع مظاهرات أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" في أراض حدودية للعراق وسوريا.

وشدد وزير الخارجية الأمريكية، أن بلاده ستحمي مواطنيها المتواجدين في العراق لدعم سيادته واستقلاله وستدافع عنهم.

وأكد كل من عبد المهدي وصالح أكدا لبومبيو "أنهما سيتعاملان بجدية مع مسؤوليتهما وسيضمنان أمن وحماية الكوادر الأمريكيين وملكياتهم" في العراق.

وأسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 25 شخصا على الأقل.


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