أول تعليق لترامب على حريق السفارة الأمريكية في بغداد

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وكالات - الدويني فولي

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في أول تعليق له على أحداث السفارة الأمريكية في بغداد، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إيران بتدبير الهجوم على السفارة، مؤكدًا أنه "أبلغ الحكومة العراقية بضرورة استخدام قواتها لحماية السفارة".
وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، اليوم الثلاثاء، حريقًا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.

وكتب ترامب في تغريدة له علي "تويتر"، إن "إيران قتلت مقاولاً أمريكيًا، وأصابت العديد، ما دفعنا للرد على تلك الهجمات بقوة وسوف نفعل ذلك دائما. الآن إيران تدبر هجومًا على السفارة الأمريكية في العراق. وسوف يتحملون المسئولية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".





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