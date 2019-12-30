عبد المهدي يحذّر من "تبعات خطيرة" للهجوم الأمريكي بالعراق

حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الإثنين، من أن الهجوم الأمريكي على مواقع لكتائب حزب الله العراقي ستكون له "تبعات خطيرة".



وقدم البيان العزاء للشعب العراقي في "استشهاد عدد من المقاتلين وإصابة عدد آخر نتيجة قيام طائرتين أمريكيتين بالهجوم على اللواءين 45 و46 حشد شعبي المرابطين على الحدود السورية لمواجهة اي تسلل وعدوان لعصابة داعش الإرهابية".وأشار البيان أن "موقف الحكومة سيعلن بعد عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني"، في وقت لاحق الإثنين.وأكدت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، أن ثلاث ضربات جوية أمريكية استهدفت موقعين لكتائب حزب الله العراقي التابعة للحشد الشعبي في منطقتي "غابة سلوم" و"الحرش" غربي محافظة الأنبار، أسفر عن مقتل 25 من عناصر الحزب وجرح 51 آخر.لكن وزارة الدفاع الأمريكية قالت، في بيان الأحد، إنها استهدفت بضربات جوية 5 مواقع لكتائب "حزب الله"، بينها 3 في العراق و2 في سوريا.وأضافت أن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، أحدثها هجوم استهدف قبل يومين قاعدة "كي وان" في كركوك (شمال)؛ ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.ولم توضح الوزارة الأمريكية كيف تم تنفيذ الضربات، بينما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أمريكي إن الضربات جرى تنفيذها عبر مقاتلات "إف-15"، دون أن يذكر من أين انطلقت.