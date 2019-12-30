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تقتل شقيقها وتطعن أمها وشقيقتها.. السبب صادم

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قتل

فتاة

الدقهلية

طعن

أقدمت فتاة بإحدى قرى محافظة الدقهلية، على ارتكاب جريمة بشعة، حيث طعنت شقيقها أثناء نومه ما أدى إلى وفاته، كما اعتدت على أمها وشقيقتها وأصابتهما بإصابات خطيرة.

ترجع أسباب الجريمة، إلى خلاف بين الشاب الذي يعمل نقاشًا ويبلغ 23 عامًا، وبين شقيقته بسبب سهرها لوقت متأخر أمام التليفزيون، ووقعت مشاداة بينهما تطورت لاعتدائه على شقيقته.

الفتاة أصرت على أخذ حقها وانتقمت من شقيقها، وانتظرت حتى انغماسه في النوم، وانهالت عليه بطعنة في بطنه، أدت لوفاته بعد وصوله المستشفى.

وتبين لقوات الشرطة، أن والدته وشقيقتهما الأخرى حاولت الدفاع عنه إلا أنها أصابتهم أيضا بإصابات خطيرة وتم نقلهم للمستشفى وحجزهم بالعناية المركزة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبإرشادها تم ضبط السكين المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترفت بارتكاب الواقعة وما جاء فى التحريات، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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