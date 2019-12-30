مصر تدعو الجامعة العربية لعقد اجتماع عاجل بشأن ليبيا

30 ديسمبر 2019 - 06:27 م

توجهت مصر بطلب إلى جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، لعقد اجتماع عاجل بشأن ليبيا.

ودعت مصر الجامعة إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة، لبحث التطورات الحالية في ليبيا .

وقالت مصر إن التطورات الجارية واحتمالات التصعيد تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، داعية لعقد الاجتماع الطارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن .

ويهدف الاجتماع إلى استعادة ليبيا لاستقرارها عبر الحلول السياسية، بعيدا عن التدخلات الخارجية في أقرب وقت ممكن .