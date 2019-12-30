مصر تدعو الجامعة العربية لعقد اجتماع عاجل بشأن ليبيا

الطيب حسين
توجهت مصر بطلب إلى جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، لعقد اجتماع عاجل بشأن ليبيا.
ودعت مصر الجامعة إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة، لبحث التطورات الحالية في ليبيا .
وقالت مصر إن التطورات الجارية واحتمالات التصعيد تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، داعية لعقد الاجتماع الطارئ لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن .
ويهدف الاجتماع إلى استعادة ليبيا لاستقرارها عبر الحلول السياسية، بعيدا عن التدخلات الخارجية في أقرب وقت ممكن .
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