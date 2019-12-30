"السيسي" يتصل برابع زعيم دولة بشأن ليبيا

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مصر

ليبيا

السيسي

ماكرون

الاليزيه

أجرى عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الاثنين، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث أخطار التصعيد العسكري في ليبيا.

وأكد الرئيسان على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق تعارض القانون الدولي، بحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه.

وكان الرئيس السيسي قد أجرى نشاطًا مكثفًا خلال الأيام الماضية، من أجل بحث الأوضاع في ليبيا، حيث تعد هذه المكالمة هي الرابعة التي أجراها منذ الخميس مع زعماء دول العالم بشأن البلد المجاور لمصر.

وتحدث "السيسي" اتصال اليوم، مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأكد "السيسي" و"ماكرون" أن الاتفاقية حول ترسيم حدودهما البحرية تتعارض مع قانون البحار واتفقا على البقاء على اتصال وثيق بهذا الصدد، داعيين الفاعلين الدوليين والليبيين إلى أكبر قدر من ضبط النفس.

كما أعربا عن رغبتهما في أن يتم التوصل لاتفاق سياسي في إطار الأمم المتحدة، بهدف إعادة الوحدة والسيادة التامة إلى ليبيا.

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