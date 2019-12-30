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الفلبين.. ارتفاع عدد ضحايا الإعصار فانفون إلى 41 قتيلا

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إعصار (أرشيفية)
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المصريون ووكالات

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ارتفع عدد ضحايا إعصار "فانفون" القوي الذي ضرب أجزاء من الفلبين الأسبوع الماضي إلى 41 قتيلا، ونقل عشرات الآلاف إلى مراكز الإخلاء، وفق إعلام محلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية الحكومية، الأحد، أن عدد القتلى ارتفع من 28 شخصا، الجمعة إلى 41 الأحد، بينما تواصل السلطات البحث عن 12 مفقودا.
وفقا للوكالة، تسبب إعصار "فانفون"، المعروف محليا باسم "أورسولا"، في دمار هائل في المناطق الوسطى من البلاد، ما أثر على ما يقرب من 400 ألف، أسرة وألحق أضرارًا بنحو 260 ألف منزل.
وسنويا، يضرب نحو 20 إعصارا وعاصفة الفلبين التي يزيد عدد سكانها على 100 مليون شخص.
وتقع البلاد في منطقة "حلقة النار" بالمحيط الهادئ، حيث تحدث الزلازل والانفجارات البركانية غالبًا، ما يجعلها من أكثر المناطق تعرضا للكوارث في العالم. -

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