  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:35 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

مبادرة لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد

السعودية

تطورات مثيرة بشأن المعلم "المستعين بالشيطان" وحذف "لفظ الجلالة"

المتهم

صدور الحكم في قضية «شهيدة الشرف» بالمنوفية

أرشيفية

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

الأرصاد

تعرف على طقس الـ72 ساعة القادمة

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

قرار من النائب العام بشأن المتسبب في "مجزرة" بورسعيد

شيرين رضا

فنانة شهيرة تستغيث بـ"السيسي": "أرجوك انظر لهؤلاء"

أرشيفية

جنازة عسكرية لـ «مبارك»

اتحاد الكرة يكرم شوقي غريب

بالأسماء.. "غريب" يستقر على الثلاثي الكبار في طوكيو 2020

«بلطجة» فى قلب النيل

«بلطجة» فى قلب النيل

ارتفاع قتلى القصف الأمريكي على مواقع حزب الله العراقي لـ18

عرب وعالم

مقتل وإصابة 35 عراقيًا في تفجير انتحاري غربي الأنبار
مقتل وإصابة 35 عراقيًا في تفجير انتحاري غربي الأنبار
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب نصر الله للمتظاهرين

#

بالصور.. فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

#

رسالة سرية من إسرائيل على تهديدات "حزب الله"

#

الأرجنتين تدرج "حزب الله" على قائمة الإرهاب

ارتفع إلى 18 عدد قتلى القصف الجوي الأمريكي على موقعين لكتائب "حزب الله" في محافظة الأنبار غربي العراق، الأحد، حسب ضابط كبير بالجيش العراقي.
وقال الضابط وهو برتبة عقيد، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غبر مخول بالتصريح للإعلام، إن "القصف طال موقعين لكتائب حزب الله، وقُتل في أحدهما 15 من مقاتلي الكتائب، بينما قُتل في الموقع الثاني 3 مقاتلين".
وأشار أن من بين القتلى القيادي البارز في الكتائب "أبو علي الخزعلي".
ولفت إلى إصابة عشرات آخرين بجروح جراء استهداف الموقعين، دون ذكر رقم محدد.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 4 من مسلحي كتائب "حزب الله" وإصابة 30 آخرين في القصف الأمريكي.
وقالت قيادة العمليات المشتركة التابعة للوزارة، في بيان، إن موقعين للكتائب في منطقتي "غابة سلوم" و"الحرش" غربي الأنبار تعرضت لـ3 ضربات جوية أمريكية.
وذكرت أن من بين قتلى الكتائب معاون آمر لواء، دون أن تكشف هويته.
لكن وزارة الدفاع الأمريكية قالت، في بيان الأحد، إنها استهدفت بضربات جوية 5 مواقع لكتائب "حزب الله"، بينها 3 في العراق و2 في سوريا، ومنها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.
وأضافت أن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، أحدثها هجوم استهدف قبل يومين قاعدة "كي وان" في كركوك (شمال)؛ ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.
ولم توضح الوزارة الأمريكية كيف تم تنفيذ الضربات، بينما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أمريكي إن الضربات جرى تنفيذها عبر مقاتلات من طراز "إف-15"، دون أن يذكر من أين انطلقت.
كذلك لم توضح الوزارة أين تم تنفيذ الضربات في سوريا، فيما لم ترد أية معلومات بهذا الخصوص من الجانب السوري حتى الساعة 20: 50 (ت.غ).
ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.
ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.
وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أبو مازن: لا انتخابات في فلسطين بدون القدس
» بوتين يشكر ترامب على هذه المعلومات "الخطيرة"
» قتيلان وجريح إثر إطلاق نار داخل كنيسة بولاية أمريكية
» «كلوب» أفضل مدرب وأليسون بيكر أفضل حارس
» "هالة سرحان" تثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن الوليد بن طلال
» مبروك عطية: عُري المرأة ليس مبررًا للتحرش بها
» «حازم إمام» في البرومو الرسمي لقناة الزمالك
» «رونالدو» يتوج بجائزة أفضل لاعب.. والهلال أفضل ناد
» حالة استنفار قصوى للقوات الأمريكية بالعراق
» إصابة محمد منير بوعكة صحية خطيرة
» «ماني» يقود ليفربول للفوز على "ولفرهامبتون"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك