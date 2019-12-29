اليمن.. ارتفاع ضحايا هجوم في الضالع إلى 8 قتلى و30 جريحا

29 ديسمبر 2019 - 10:10 م

ارتفع عدد ضحايا هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي على عرض عسكري لقوات "الحزام الأمني"، وسط مدينة الضالع جنوبي اليمن، الأحد، إلى 8 قتلى و30 جريحا، وفق متحدث عسكري.



وقال المتحدث باسم المحور العسكري بمحافظة الضالع، فؤاد جباري، للأناضول، إن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي، الذي استهدف العرض العسكري في الضالع، ارتفع إلى 8 قتلى، بينهم 3 أطفال.

وأضاف أن الهجوم أصاب أيضًا 30 آخرين بجروح، بينهم 10 أطفال كانوا ينظفون المنصة بعد انتهاء الحفل، وجميعهم من الأسر الفقيرة والمحتاجة، فضلًا عن تهشم زجاج منازل قريبة من موقع الانفجار.

وأوضح أن صاروخًا استهدف المنصة الرئيسية لـ"ملعب كرة القدم بنادي الصمود" مباشرة بعد انتهاء العرض العسكري بحوالي 30 دقيقة، وخلال تجمع مدنيين، بينهم شباب وأطفال.

وتابع أن الانفجار ناتج عن صاروخٍ باليستيٍ بعيد المدى أطلقته مليشيات الحوثي من جبل يُسمَّى "ظهر الحمار" شرق مدينة دمت، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وشدد على أن "هذا العمل العدائي والإجرامي، المتمثل في إطلاق الصواريخ الباليستية المتطورة، يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني لجماعة مليشيا الحوثي الطائفية".

كانت الحصيلة، في وقت سابق الأحد، 6 قتلى و25 جريحًا.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.