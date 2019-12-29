بعد توترات أمس.. الكويت ترد على إيران

29 ديسمبر 2019 - 04:52 م

رد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، على الإجراءات الإيرانية التي اتخذتها، بزعم استضافة الكويت معارضين لطهران على أراضيها.

وكانت إيران قد استدعت يوم أمس القائم بالأعمال الكويتي لديها، للاحتجاج على تنظيم فعاليات مناهضة لإيران على أراضي الكويت.

أكدت الكويت، اليوم الأحد، احترامها للسيادة الإيرانية، وذلك بعد ساعات من استدعاء طهران للقائم بالأعمال الكويتي على خلفية استضافة مؤتمر لشخصيات معارضة من منطقة الأحواز.

واجتمع "الجار الله"، اليوم الأحد، بالسفير الإيراني لدى الكويت، محمد إيراني، تم خلاله بحث ما تردد عن عقد اجتماع لعدد من البرلمانيين بشأن موضوع الأحواز بالكويت.

وخلال اللقاء أكد "أكد الجار الله" على ثوابت السياسة الخارجية لدولة الكويت، القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحسن الجوار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

كما لفت إلى ما وصفه بـ "الاستياء من عقد مثل هذا الاجتماع الذي تم بصفة شخصية دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، وأن الجهات المعنية قد باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد"، مشددًا على "احترام دولة الكويت لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها بما فيها إقليم الأحواز".