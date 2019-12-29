  • الأحد 29 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي وأمير الكويت

أمير الكويت يرسل برقية عزاء لـ"السيسي"

أمن الدولة السعودي

السعودية.. تفاصيل مثيرة عن عملية إرهابية بالدمام

الإفتاء

"أين الله".. دار الإفتاء تجيب

مقطع من الفيديو

شاهد.. علقة سخنة لسيدة وزجها علي يد الحرس الثوري

السعودي المطبع في اتصال مع نتنياهو

السعودي المطبع لليهود المصابين: " كونوا أقوياء"

شيرين

شيرين عبد الوهاب: " قالولي اخرسي"

مصارعة للإبل في السعودية

مصارعة الجمال.. رياضة جديدة في السعودية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

اسم زوجة وزير الخارجية الأمريكي يشعل مواقع التواصل

الإفتاء

رسالة قوية من "الإفتاء" لمن يُحرم تهنئة الأقباط

وزير التموين

"خلال 5 أيام".. خبر سار من التموين للمواطنين

في إيران..

شاهد.. علقة سخنة لسيدة وزجها علي يد الحرس الثوري

عرب وعالم

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاهد.. الحوت الأزرق يثير الرعب على شواطئ مطروح

#

شاهد.. إسلام 3 فلبينيين على يد المغامسي

#

وصول "سليماني" و530 من الحرس الثوري الإيراني للعراق

#

علقة ساخنة لوالدة كيم كاردشيان علي يد حراس ابنتها

السعودية

شيرين عبد الوهاب

سبوتنك

العوانس

وثقت سيدة إيرانية اللحظات التي اعتدى فيها بعض أفراد من الشرطة والحرس الثوري عليها بالضرب هي وزوجها بعد أن انزلق وشاحها وهي تتناول العشاء مع زوجها في أحد مطاعم العاصمة الإيرانية طهران.

ويظهر مقطع الفيديو قيام 3 رجال بالتهديد بإغلاق المطعم واعتقال المرأة قبل أن يقوم أحدهم بضربها علي وجهها، وقالت السيدة إن زوجها هاجم الرجال ولكنهم اعتدوا عليه.

جدير بالذكر أن السيدة حاولت تقديم شكوى إلا أن الضابط أخبرها بأن أحد الرجال قائد في الحرس الثوري الإيراني والآخر في شرطة الآداب وأن الشكوى ضدهما لن تكون ذات فائدة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد التجديدات.. جرس بيج بن يدق لأول مرة في هذا الموعد
» في عز البرد.. فنانة شهيرة تمارس الرياضة في البلكونة
» للحصول على نوم مريح.. 3 نصائح ذهبية
» شاهد.. هنادي مهنا تبكى فى حفل خطوبتها
» صاحبة جروب "محدش شاف جوزي" تكشف سر إنشائه
» برلماني: اللجنتان الوزاريتان لفض منازعات الاستثمار ستذلل عقبات المستثمرين
» مرض قتل الملايين وحولهم لتماثيل بشرية
» شاهد.. شيما الحاج تحفز الشباب بفيديو جديد
» الأهلي يعلن إصابة سعد سمير بقطع في "وتر أكيلس"
» لـ عشاق القهوة.. احذر تناولها في الشتاء
» وافد آسيوي جديد ينتحر فى الكويت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:06 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك