مصارعة الجمال.. رياضة جديدة في السعودية

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مصارعة للإبل في السعودية
مصارعة للإبل في السعودية
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عبد القادر وحيد

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في رياضة جديدة ظهرت في السعودية، كشف مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مصارعة للإبل، على غرار مصارعة الثيران الشهيرة في إسبانيا.

وكان المسئولون عن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل قد نظموا مسابقة ناجحة لمصارعة الإبل دون إلحاق الضرر بالجمال.

 وحظيت المسابقة بحماس كبير بين المشاركين، حيث كانت أول مرة تقام في السعودية.

 وتعد مصارعة الإبل أو الجمال أحد الجوانب الترفيهية التي أدخلها السعوديون في المهرجانات التي تقيمها المملكة.

يذكر  أن بعض المشاركين أعربوا عن تخوفهم من المسابقة قبل انطلاقها، تحسبًا لمشاركة أشخاص غير متدربين على هذه الرياضة.

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نجح المشرفون على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في السعودية، اليوم السبت، في تنظيم مسابقة ناجحة لمصارعة الإبل دون خسائر بين المصارعين، على غرار الإصابات التي تلحق بمصارعي وجمهور مصارعة الثيران التي تقام في بعض الدول ومن بينها إسبانيا. وشارك 4 متسابقين في المسابقة بنسختها الأولى في مقر المهرجان بنسخته الرابعة التي انطلقت في الـ15 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمنطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد 140 كيلومترًا شمال شرق الرياض. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها القائمون على المسابقة وعدد من الجمهور الحاضر، المتسابقين وهم يصارعون قعدانًا صغيرة (صغير الجمل) داخل مضمار رملي مغلق، ويطرحونها أرضًا بكل براعة لتنتهي المسابقة عند هذا الحد. وتحمل المسابقة اسم ”القعود قعودك لا طرحته“، وتقوم على اختيار الكاميرا لأربعة أشخاص من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، ليقوموا بمصارعة 4 قعدان في مضمار مخصص، على أن تنتهي المسابقة بمجرد طرح المتسابق للقعود الذي سيصبح ملكه. ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، باهتمام رفيع المستوى في المملكة، ويحضر حفله الختامي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجانب قادة وزعماء من دول عربية وأجنبية. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #مكة #الرياض #موسم_الرياض #القعود_قعودك_لاطرحته #مصارعة #مسابقة #الإبل #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #news #saudiarabia #camel #video #trend

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