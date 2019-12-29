السعودي المطبع لليهود المصابين: " كونوا أقوياء"

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أمريكا

هجوم

السعودي المطبع

كونوا أقوياء

وجه السعودي المطبع محمد سعود رسالة طمأنينة للمصابين في الهجوم على كنيس يهودي في الولايات المتحدة، مطالبا بأن يكونوا أقوياء.

ونشر السعودي المطبع مقطع فيديو على حسابه في تويتر قائلاً: "إخواني الأعزاء في أمريكا، أدعو الله بالشفاء العاجل للمصابين، كونوا أقوياء".

يأتي هذا عقب ما أعلنته منظمة يهودية أن مهاجمًا طعن خمسة أشخاص في ساعة متأخرة من مساء السبت، في منزل حاخام في ولاية نيويورك، حيث وصفت المنظمة عملية الطعن بـ"العشوائية".

كما كشف المجلس اليهودي للشئون العامة على حسابه على" تويتر" أن "شخصًا يرتدي وشاحًا طعن الضحايا في منزل في مونسي بمقاطعة روكلاند التي تبعد نحو 48 كيلومترًا شمالي مدينة نيويورك".

وأضاف المجلس: أن "اثنين من المصابين الخمسة في حالة خطيرة وأن أحدهما تعرض لست طعنات، مشيرًا إلى أن جميعهم يهود حاسيديون".


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