إعلامية شهيرة تتساءل عن اللغز في عدم زواج السعوديات

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أخبار السعودية

زواج

لغز

السعوديات

منى أبو سليمان

تساءلت الإعلامية منى أبو سليمان عن سبب عزوف السعوديات عن الزواج رغم  الثقافة والأناقة التي تتمتع به المرأة السعودية.

وكتبت أبو سليمان على حسابها في تويتر : " البنات السعوديات من أجمل النساء و عندهم ستايل elegant and fashionable و الكثيرات متخرجات وخلوقين  ومتربيين و بهم دين..عدم زواجهن لغز".

وتفاعل العديد من متابعيها بالقول :" لا لغز ولا شيء ، تغيرت المفاهيم من أن الزواج صفة للتمام  إلى أنه شراكة ويجب اختيار الشريك بعناية ، فإن حصل هذا الشريك أو أصبح عدم الزواج أفضل قرار".

وعلق حساب منال البار: " صحيح يا دكتور، هذا أفضل قرار اتخذته ولست نادمة - ولو عشت مرة ثانية بهذا المجتمع ما بيتغر قراري".

وتفاعل أحد المعردين بالقول : " كلام : في الصميم .. وأي أمر في الدنيا يرتفع سقفه فوق المعيار المطلوب ستكون النتائج عكسية".


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