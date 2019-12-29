إعلامية شهيرة تتساءل عن اللغز في عدم زواج السعوديات

29 ديسمبر 2019 - 10:17 ص

تساءلت الإعلامية منى أبو سليمان عن سبب عزوف السعوديات عن الزواج رغم الثقافة والأناقة التي تتمتع به المرأة السعودية.

وكتبت أبو سليمان على حسابها في تويتر : " البنات السعوديات من أجمل النساء و عندهم ستايل elegant and fashionable و الكثيرات متخرجات وخلوقين ومتربيين و بهم دين..عدم زواجهن لغز".

وتفاعل العديد من متابعيها بالقول :" لا لغز ولا شيء ، تغيرت المفاهيم من أن الزواج صفة للتمام إلى أنه شراكة ويجب اختيار الشريك بعناية ، فإن حصل هذا الشريك أو أصبح عدم الزواج أفضل قرار".

وعلق حساب منال البار: " صحيح يا دكتور، هذا أفضل قرار اتخذته ولست نادمة - ولو عشت مرة ثانية بهذا المجتمع ما بيتغر قراري".

وتفاعل أحد المعردين بالقول : " كلام : في الصميم .. وأي أمر في الدنيا يرتفع سقفه فوق المعيار المطلوب ستكون النتائج عكسية".