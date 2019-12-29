برلماني متطرف يقيم مسابقة مسيئة للرسول

29 ديسمبر 2019 - 09:56 ص

طرح خيرت فيلدرز، النائب الهولندي المتطرف المناهض للإسلام، خطة لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية، التي تسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.

وجاءت دعوة النائب المتطرف بعد أكثر من عام من إلغاء مثل هذه المسابقة، تحسبًا لحدوث هجمات في هولندا.

كما دعا النائب المتطرف لإرسال الرسوم الكاريكاتيرية بشأن الإساءة للرسول، تحت مطلة حرية التعبير.

وكانت مسابقات من هذا القبيل قد تسببت في مظاهرات ضخمة في باكستان نظمها حزب حركة لبيك الإسلامي الذي دعا الدول الإسلامية إلى قطع كل العلاقات مع هولندا.

كما أن النائب المتطرف تم حجبه من قبل "تويتر" بسبب سلوكه الذي يحض على الكراهية، والمعاداة للعنصرية.