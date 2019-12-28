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السودان.. إلغاء خطط لرفع الدعم عن المحروقات

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تراجعت الحكومة السودانية، السبت، عن خطط لرفع الدعم للمحروقات، وفق ما كشف مصدر في التحالف الحاكم.
وأوضح المصدر، للأناضول، طالبا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن مجلس الوزراء، بعد اجتماعه مع قوى إعلان الحرية والتغيير (المشاركة في التحالف الحاكم)، تراجع عن رفع الدعم للمحروقات، وأمِّن على ضروة عقد مؤتمر اقتصادي في مارس/آذار المقبل مع أهمية شرح الخطوة للشعب السوداني.
والجمعة، أقرَّ مجلس الوزراء السوداني بشكل مبدئي الموازنة العامة لعام 2020، التي تضمنت رفعا تدريجيا للدعم عن الوقود مقابل زيادة الأجور وإنشاء برنامج للحماية الاجتماعية بصورة موسعة.
لكن الإجازة النهائية للموازنة تنتظر اجتماعا مشتركا لمجلسي السيادة والوزراء.
وشهدت الموازنة المقترحة خلافات حادة بين وزارة المالية السودانية وقوى الحرية والتغيير بشأن سياسة رفع الدعم عن الوقود، وهي إجراءات طالب بها صندوق النقد الدولي السودان خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وتواجه الحكومة الانتقالية، التي باشرت مهامها في أغسطس/آب الماضي برئاسة عبدالله حمدوك، عددا من الصعوبات الاقتصادية واختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية والتضخم وغيره.
يأتي ذلك فيما تعاني البلاد من أزمات اقتصادية متجددة، ونقص في وفرة عديد السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية . -

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