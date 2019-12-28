السبت الممتاز.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة





تقام اليوم السبت العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا، وكذلك بالبطولة العربية، ونقدم لكم مواعيد هذه المواجهات والقنوات الناقلة:الدوري الإنجليزي:نيوكاسل x إيفرتون – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.ساوثهامبتون x كريستال بالاس – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 6”.واتفورد x أستون فيلا – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 5”.وست هام يونايتد x ليستر سيتي – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 4”.نوريتش سيتي x توتنهام هوتسبير – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.بيرنلي x مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.دوري أبطال إفريقيا:زيسكو الزامبي x الزمالك – الساعة الثالثة عصرًا، وتذاع على “بي إن سبورتس 1”.النجم الساحلي التونسي x الهلال السوداني – الساعة السادسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 1”.اتحاد الجزائر x ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الساعة السادسة مساءً وتذاع على “بي إن سبورتس 3”.الأهلي x بلاتينيوم الزيمبابوي – الساعة التاسعة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 1”.الوداد المغربي x بيترو أتلتيكو الأنجولي – الساعة التاسعة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 3”.البطولة العربيةالاتحاد السكندري x الإسماعيلي – الساعة السادسة مساءً، وتذاع على “أبو ظبي 3”.الدوري الإنجليزي:نيوكاسل x إيفرتون – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.ساوثهامبتون x كريستال بالاس – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 6”.واتفورد x أستون فيلا – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 5”.وست هام يونايتد x ليستر سيتي – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 4”.نوريتش سيتي x توتنهام هوتسبير – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.بيرنلي x مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.الدوري الإنجليزي:نيوكاسل x إيفرتون – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.ساوثهامبتون x كريستال بالاس – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 6”.واتفورد x أستون فيلا – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 5”.وست هام يونايتد x ليستر سيتي – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 4”.نوريتش سيتي x توتنهام هوتسبير – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.بيرنلي x مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.