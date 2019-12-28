السبت الممتاز.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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مباريات

تقام اليوم السبت العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا، وكذلك بالبطولة العربية، ونقدم لكم مواعيد هذه المواجهات والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل x إيفرتون – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.

ساوثهامبتون x  كريستال بالاس – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 6”.

واتفورد x أستون فيلا – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 5”.

وست هام يونايتد x ليستر سيتي  – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 4”.

نوريتش سيتي x توتنهام هوتسبير – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.

بيرنلي x مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.


دوري أبطال إفريقيا:
 
زيسكو  الزامبي x الزمالك – الساعة الثالثة عصرًا، وتذاع على “بي إن سبورتس 1”.


النجم الساحلي التونسي x الهلال السوداني – الساعة السادسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 1”.


اتحاد الجزائر x ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – الساعة السادسة مساءً وتذاع على “بي إن سبورتس 3”.


الأهلي x بلاتينيوم الزيمبابوي – الساعة التاسعة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 1”.


الوداد المغربي x بيترو أتلتيكو الأنجولي – الساعة التاسعة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 3”.



البطولة العربية 


الاتحاد السكندري x الإسماعيلي – الساعة السادسة مساءً،  وتذاع على “أبو ظبي 3”.
الدوري الإنجليزي:


نيوكاسل x إيفرتون – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.


ساوثهامبتون x  كريستال بالاس – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 6”.


واتفورد x أستون فيلا – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 5”.


وست هام يونايتد x ليستر سيتي  – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 4”.


نوريتش سيتي x توتنهام هوتسبير – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.


بيرنلي x مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.

الدوري الإنجليزي:


نيوكاسل x إيفرتون – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.


ساوثهامبتون x  كريستال بالاس – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 6”.


واتفورد x أستون فيلا – الساعة الخامسة مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 5”.


وست هام يونايتد x ليستر سيتي  – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 4”.


نوريتش سيتي x توتنهام هوتسبير – الساعة السابعة والنصف مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.


بيرنلي x مانشستر يونايتد – الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتذاع على “بي إن سبورتس 2”.


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