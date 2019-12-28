» ضجة بالسعودية بعد العثور على رضيع داخل كيس قمامة

28 ديسمبر 2019 - 10:11 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة العثور على رضيع وضع داخل كيس بلاستيكي في حاوية قمامة يُعتقد أنها في إحدى المدن السعودية.

ويظهر في الفيديو المتداول، الذي لم يتسن لـ"المصريون" التأكد من تاريخه ومكان التصوير، كيس أسود مغلق يصدر منه صوت بكاء رضيع، ليقوم أحد الأشخاص بنقله من القمامة ووضعه على الأرض وفتحه، بينما كان مرافقه يوثق المشهد الذي أثار موجة غضب عارمة على شبكة الإنترنت.











