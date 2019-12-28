قتلى فى تحطم طائرة أمريكية فى هاواي

28 ديسمبر 2019 - 09:58 ص

لقي 6 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم مروحية سياحية في ولاية هاواي الأمريكية، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية اليوم السبت، كانوا على متن طائرة هليكوبتر.

وأفادت الصحف الأمريكية، بأن صاحب الطائرة الهليكوبتر تواصل مع الجهات المختصة في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس الماضي، بعد 45 دقيقة من إقلاع الطائرة للعودة من جولتها بجزيرة كاواي ساحل نا بالي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فلدى الطائرة الهليكوبتر محدد أماكن إلكتروني ولكن لم تصدر منه أي إشارة منذ هذا الوقت، وفقا لما ذكرته قوات خفر السواحل الأمريكية، موضحا أن محطة حرس السواحل الجوية في باربرز بوينت، أطلقت سرب مروحية سلاح البحرية الأمريكية 37 في خليج كانيوهي، للبحث عن الطائرة الهليكوبتر المفقودة.