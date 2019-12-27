أمير سعودي يخرج عن صمته بشأن تذويب جثة "خاشقجى"

27 ديسمبر 2019 - 04:20 م

رد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على إعلامية لبنانية انتقدت الأحكام الصادرة بحق المتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكتب الأمير السعودي عبر حسابه على "تويتر"، ردًا على سخرية الإعلامية اللبنانية، مريم البسام، والتي ذكرت في تغريدة عددًا من المسئولين السعوديين الذين نالوا براءة في القضية، منتقدة الأحكام.

وسخرت قائلة إن "خاشقجي" "ذوّب نفسه" ووكالة "رويترز" حللت خبرا عن مقتله "من مصدرين واهمين" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ليس أردوغان".

وقال الأمير في رده غاضبًا إن "البسام" تجاهلت عمدا أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة متهمين بتنفيذ جريمة القتل، مشددا على أن القضاء السعودي "نزيه وعادل رغم أنفك".

كما ذكر أن أبناء "خاشقجي" وهم يعيشون في أمريكا قد أعربوا عن ثقتهم بقضاء المملكة، مضيفًا وهو يكلم البسام "ليك مين عم بيحكي" من يقول إن حكومة سوريا و"حزب الله" لا علاقة لهما باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري!.