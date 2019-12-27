» "فايلر" يطمئن على " إكرامى" قبل مواجهة بلاتينيوم

27 ديسمبر 2019 - 02:08 م

يطمئن السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، على شريف إكرامي حارس مرمى الفريق قبل انطلاق مران الفريق الأخير مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

اللاعب شارك فى جزء من تدريبات الكرة أمس واستكمل المران فى الجيم بسبب الإجهاد، ويسعى الجهاز الفنى للاطمئنان على حالة اللاعب اليوم قبل المران الأخير الذى يأتى استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب السلام فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.