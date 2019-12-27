  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

مجددا.. احتجاجات عارمة تضرب البصرة

حشد عسكري بالخليج

حشد عسكري بالخليج.. ما الأمر

تذاكر المترو

"المترو" عن زيادة أسعار التذاكر: مقابل الرفاهية و اليسر

هواري بومدين

مؤثر.. ابنة أخت الرئيس الجزائري " بومدين" في زيارة لقبره

قلعة قايتباى تستقبل زوارها وسط تشديدات أمنية

حقيقة غرق المواقع الأثرية بالإسكندرية .. الوزراء يرد

هانى زادة رئيسًا لبعثة الزمالك فى الكاميرون

أول تعليق من الزمالك على فقد حقائب بمطار زامبيا

الرئيس السيسي

تكليف عاجل من الرئيس لـ"مدبولي" بهذا الأمر

محمود الجندي

هل ألحد الفنان" محمد الجندي"..إجابة صادمة يرويها الغيطي

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندى:هنئوا الأقباط بعيدهم وقدموا لهم الهدايا

ترامب في مشهد من الفيلم

تعليق جرئ من" ترامب" عن حذف مشهده في" وحدي بالمنزل"

اعتقال أفراد من تنظيم القاعدة في باكستان

عرب وعالم

اعتقال أفراد من تنظيم القاعدة في باكستان
اعتقال أفراد من تنظيم القاعدة في باكستان
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

زلزال يهز مباني في باكستان وأفغانستان وأجزاء من الهند

#

إجراءات أمنية مشددة لتأمين كلاسيكو الأرض

#

مصر تبدأ تدريبًا عسكريًا لأول مرة مع هذه الدولة

#

تفاصيل القبض على "الخلية الصومالية" بأمريكا

تنظيم القاعدة

باكستان

اسلحة

سترات متفجرة

اعتقلت قوات الأمن في باكستان 5 أفراد من تنظيم القاعدة خلال مداهمة ليلية شرق باكستان، حسبما أعلن مسئولون في إدارة مكافحة الإرهاب.

وقال محمد عمران مسئول في إدارة مكافحة الإرهاب أن الغارة تمت في مقاطعة البنجاب بالتعاون مع وكالة الاستخبارات العليا، لافتا إلي أنهم ينتمون إلي تنظيم القاعدة الناشط في المنطقة والمعروف باسم تنظيم القاعدة، وكانوا مقيمين في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية وانتقلوا مؤخرا إلي جوجرانوالا.

وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها" سكاي نيوز عربية" أن الرجال يديرون خلية إعلامية لشبكة إرهاب وينسقون عملياتهم العسكرية في المنطقة ، لافتا إلي أن أحد المعتقلين كان خبير في الوثائق المزورة بينما تخصص آخر في الوسائط الرقمية والمنشورات.

جدير بالذكر أنه تم ضبط معدات إلكترونية و أسلحة وسترات متفجرة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "كارتيرون" نواجه خصما عنيدا.. وجئنا لتحقيق الفوز
» عبد الله مشرف يروي تفاصيل حصوله على رتبة ضابط
» اعتقال أفراد من تنظيم القاعدة في باكستان
» ربع مليون دولا ر غرامة" ماكدونالدز" بعد مصرع موظف وزوجته
» نقيب فلاحي مصر: الفلاح أهم شخص في مصر
» الوزراء تبين حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور
» محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد مصرف تركي
» أزمة جديدة بين "الجبلاية" والأندية بسبب "var "
» انطلاق مارثون زايد بحضور أشرف صبحي
» اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأردنية والمواطنين.. لهذا السبب
» حقيقة وفاة الفنانة شويكار

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:46 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك