» اعتقال أفراد من تنظيم القاعدة في باكستان

27 ديسمبر 2019 - 12:25 م

اعتقلت قوات الأمن في باكستان 5 أفراد من تنظيم القاعدة خلال مداهمة ليلية شرق باكستان، حسبما أعلن مسئولون في إدارة مكافحة الإرهاب.

وقال محمد عمران مسئول في إدارة مكافحة الإرهاب أن الغارة تمت في مقاطعة البنجاب بالتعاون مع وكالة الاستخبارات العليا، لافتا إلي أنهم ينتمون إلي تنظيم القاعدة الناشط في المنطقة والمعروف باسم تنظيم القاعدة، وكانوا مقيمين في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية وانتقلوا مؤخرا إلي جوجرانوالا.

وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها" سكاي نيوز عربية" أن الرجال يديرون خلية إعلامية لشبكة إرهاب وينسقون عملياتهم العسكرية في المنطقة ، لافتا إلي أن أحد المعتقلين كان خبير في الوثائق المزورة بينما تخصص آخر في الوسائط الرقمية والمنشورات.

جدير بالذكر أنه تم ضبط معدات إلكترونية و أسلحة وسترات متفجرة.