مصنع للخمور في فيلا بجوار مسجد بالرياض

27 ديسمبر 2019 - 10:05 ص

كشف مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مداهمة قوات الشرطة لمصنع خمور في فيلا بالرياض.

العجيب أن القائمين على المصنع حددوا فيلا بجوار مسجد و جمعية لتحفيظ القرآن الكريم في حي الشفا.

وأظهر الفيديو لحظة مداهمة الدوريات الأمنية للمصنع في فيلا بحي الشفا، والذي اختير بجوار مسجد جمعية لتحفيظ القرآن الكريم.

وتمكن رجال الشرطة من القبض على رجلين يمني وإثيوبي وامرأة إثيوبية، يديرون المصنع بإقامات مزورة، بالإضافة إلى ضبط 300 قارورة من الخمور محملة داخل سيارة جيب جاهزة للتوزيع، و700 قارورة أخرى معبأة بالخمور داخل المصنع.