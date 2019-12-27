» روسيا:سنرد على هجمات واشنطن في الوقت المناسب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تسعى لمواجهة مع الولايات المتحدة، ولكنها سترد بشكل مناسب على هجمات واشنطن العدوانية.

وفي مقابلة أجراها مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال "لافروف"،"ننظر إلى آفاق الحوار الروسي الأمريكي بشكل واقعي، خاصة في ظل الوضع السياسي الداخلي الصعب في الولايات المتحدة والانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأشار في حواره، إلى ان بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها ومصالح المواطنين والشركات الروسية، والرد المناسب على الهجمات العدوانية.