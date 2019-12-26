  • الجمعة 27 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القومى للمرأة بالمنوفية يتصدى لمرض أنفلونزا الخنازير

كيف يمكن الوقاية من فيروس انفلونزا الخنازير؟

مترو الأنفاق

الكشف عن حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

انتحار ( أرشيفية)

استشاري يكشف علاقة السوشيال ميديا بانتحار الشباب

مراد وهبة: ثورة 25 يناير كانت بلا رؤية مستقبلية

سكان كوكب الأرض معرضون للانقراض لهذا السبب

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يكشف خطة الحكومة "للتحول الرقمي"

مصطفى بكري

تعليق ناري لـ"بكري" على عودة وزارة الإعلام

الجنيه والدولار

5 أسباب وراء ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار

البرلمان

تغليظ العقوبات الجنائية للأطفال تثير زوبعة بالبرلمان

المحكمة يارا عاطف

«الجنس اللطيف» يغزو الملاعب المصرية.. و«كارت أحمر» للمعترضين

جنود مصريين

مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل في أعداد الجنود الاحتياط

رئيس الموساد الإسرائيلي: إيران على رأس أولوياتنا

عرب وعالم

جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)
جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إمهال نتنياهو 30 يومًا ليحصل على الحصانة

#

سر زيارة «نتنياهو» لـ«إثيوبيا»

#

رد ناري من حماس على "الموساد" الإسرائيلي.. هذا ما قالته

#

أول تعليق لنتنياهو على فيديو "الهروب" الفاضح

قال "يوسي كوهين" رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الخارجي (الموساد)، مساء الخميس، إن إيران "على رأس أولويات الجهاز".
جاء ذلك في حفل أقيم في منزل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتكريم "المتميزين" من ضباط "الموساد"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأوصح "كوهين" : "كل نشاطات إيران الخاصة ببرنامجها النووي والصواريخ طويلة المدى والدقيقة، والتمدد الإقليمي ودعمها للتنظيمات الإرهابية تمثل تحدياً لأمن إسرائيل ومواطنيها".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية حول ما صرح به رئيس "الموساد" الإسرائيلي.
وفي 30 أبريل/نيسان كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قال إنها "ملفات سرية نووية" تثبت أن إيران كانت تسعى سرا لإنتاج أسلحة نووية.
وقال نتنياهو حينها إن "آلاف الصفحات من المواد التي حصلت عليها إسرائيل توضح أن إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية".
وفي اليوم التالي نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه إن "الموساد" نفذ عملية سرية في إيران، حصل خلالها على الوثائق التي كشف عنها نتنياهو بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال المسؤول ذاته، إن "الموساد" نفذ العملية السرية في يناير/ كانون الثاني 2018، في ليلة واحدة، صادر خلالها نصف طن من الوثائق حول البرنامج النووي السري لإيران.
ولاحقاً كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملاء من "الموساد" تمكنوا من تحديد موقع مخزن في منطقة صناعية نائية جنوبي العاصمة طهران توجد به الوثائق التي توثق النشاط النووي الإيراني طيلة 15 عاما، وتم نقل الوثائق إلى موقع آخر.
وبحسب المصادر ذاتها، تمكن عملاء "الموساد" من إخراج مواد بزنة مئات الكيلوغرامات من إيران إلى إسرائيل، رغم مطاردتهم من قبل الإيرانيين الذين اكتشفوا عملية الاختراق.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، ولا سيما إنتاج الطاقة الكهربائية، وتتهم إسرائيل بالتحريض عليه، لصرف الأنظار عن ترسانة نووية إسرائيلية ضخمة غير خاضعة للرقابة الدولية.
وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت عقوبات على طهران في أغسطس/آب 2018، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه عام 2015. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رضوى الشربيني تكشف: 10 أخطاء تفقدك حبيبك دون عودة
» انتحار زوج سابق لأميرة نرويجية في عيد الميلاد
» ليفربول يُغرد منفردًا على قمة الدوري الإنجليزي
» مسئولو بيراميدز : السعيد مستمر مع الفريق لنهاية عقده
» كيف تؤدى الصلاة الفائتة؟ الأزهر يجيب
» بعد حديث «السيسي» عن تراجع الدولار.. تعرف على الأسعار
» رعب في إسرائيل.. مقتل 11 وإصابة 100 بفيروس خطير
» مصرع فتاة تحت عجلات القطار بالدقهلية
» «الخطيب» يفاجئ لاعبي الأهلي قبل لقاء بلاتنيوم
» رسميًا.. ميلان يوضح حقيقة ضم محمد النني
» الذهب يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 672 جنيهًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك