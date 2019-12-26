مفاجأة جديدة تقلب موازين إجراءات عزل "ترامب"

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ترامب

مجلس النواب الأمريكي

عزل ترامب

جوبايدن

شركات تحريات خاصة

فجرت إحدى شركات التحريات الخاصة، مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث قدمت مذكرة إلى القضاء الأمريكي تتهم "هانتر بايدن"، البالغ من العمر 49 عاما، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق "جو بايدن"، بمواصلة محاولات التهرب من طلبات التحقيق في قضية إثبات نسب في ولاية أركنسو، علاوة على أنه يواجه أكثر من اتهام "يتعلق بجرائم جنائية تشمل الاحتيال، وغسل الأموال، وعمليات تزوير"، بحسب ما نشره موقع شبكة "Fox News ".

وكشفت مصادر بشركة "D&A " للتحريات، في تصريحات حصرية لـ" "Fox News ، أن مخبريها تمكنوا من اكتشاف أن عنصر المخابرات الذي قام بالإبلاغ عن مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، التي تتمحور حولها عملية مساءلته بمجلس النواب من جانب الحزب الديمقراطي لترامب، كان أحد مرافقي نائب الرئيس السابق "بايدن" في رحلة إلى أوكرانيا أوائل عام 2016، وباعترافه شخصيا، مارس خلالها ضغوطا على الحكومة الأوكرانية لعزل المدعي العام من منصبه، مهددا بحجب مساعدات أمريكية بقيمة مليار دولار.

وتأتي تلك التطورات في الوقت، الذي تصف فيه شركة D&A" " للتحريات الخاصة بشكل علني على موقعها الإلكتروني إجراءات مساءلة الديمقراطيين لترمب بأنها "زائفة ومفتعلة".

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي وافق على إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، خلال المحاكمة، التي شهدتها اللجنة القضائية في المجلس، في 18 ديسمبر الجاري، وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة في الديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضده.


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