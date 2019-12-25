ضجة في إسرائيل بسبب يهود بلد الإمام البخاري

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إسرائيل

الاحتلال

نتنياهو

البخارى

شهدت الأوساط السياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي ضجة بسبب يهود بخارى.

وبحسب "روسيا اليوم" فإن يهود بخارى، أو البخاريون هو اسم يطلق في إسرائيل على المهاجرين من آسيا الوسطى، وخاصة من طاجيكستان، وأوزبكستان حيث بخارى، التي ينتمي إليها عالم الحديث الإمام البخاري.

وقالت وزيرة الثقافة في دولة الاحتلال ميري ريغيف، إنه لا يجب السماح لمن سمتهم "البخاريين" بالفوز في انتخابات حزب "الليكود".

تصريحات "ريغيف" تشير لجدعون ساعر الذي ينافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

جاء هذا خلال مؤتمر انتخابي لصالح نتنياهو .

ورد "ساعر" قائلًا: "نشر الجانب الثاني (معسكر نتنياهو) خلال الساعات والأيام الأخيرة الماضية أخبارا زائفة وأكاذيب وإهانات بل وعبارات عنصرية، هذا ليس نهجنا، ليس نهج الليكود".

وكان قياديون بـ"الليكود" قد هاجموا ساعر قبل أيام لإقدامه على خوض المنافسة ضد نتنياهو الذي يقود الحزب منذ عقد من الزمن، معتبرين أنه يخدم اليسار.

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