مفاجأة جديدة تكشفها المباحث عن هياكل الإسكندرية

25 ديسمبر 2019 - 12:07 م

كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجأة جديدة عن الهياكل العظمية التي تم العثور عليها على طريق محور المحمودية في منطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، مؤكدة أن وفاة الزوجين منذ 7 أعوام.

وأفادت التحريات التي أشرف عليها المقدم أمير المهندس رئيس قسم شرطة محرم بك بأن عدم اكتشاف جثتي الزوجين طوال هذه المدة بسبب أنه ليس لديهما أبناء أو أشقاء كما أنهما ليسا على علاقة بجيرانهما ـ وأرجحت التحريات أن الزوجة 65 عامًا توفيت أولا ثم توفي زوجها 70 عامًا ولم يبلغ عنها لإصابته بالشلل.

جدير بالذكر أن قسم شرطة محرم بك تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على هياكل عظمية وبقايا جثث في تحلل كامل بمنطقة الحضرة الجديدة على طريق محور المحمودية.