  • الأربعاء 25 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي: مش عايزين نخسر تاني

المتظاهرين يحرقون مقار موالية لإيران في بغداد

المتظاهرون يحرقون مقرات موالية لإيران في بغداد

السلطان قابوس

شائعات بتدهور صحته.. ووسم عماني للاطمئنان على السلطان قابوس

أرشيفية

«الخارجية الإسرائيلية» تثمن الرسائل الدافئة من الإمارات

من الحدث

"صدقي صبحي" يصل الجزائر لتشييع جنازة قايد صالح

الرئيس السيسي

لحظة وصول الرئيس لافتتاح عدد من المشروعات بالفيوم

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع باعتزاله.. ما الأمر؟

"الجسمي" للساخرين منه: "أنتم أهلي وناسي"

«الجسمي» يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ماذا قال؟

ضاحي خلفان

خلفان: خلي قطر تشرب من البحر

سكان تل العقارب

سكان "تل العقارب": "إحنا عايشين في أوروبا"

التعاون الخليجي يعلق على أحكام مقتل خاشقجي

عرب وعالم

جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

السعودية تعلن مقتل 5 من جنودها على الحدود مع اليمن

#

أميرة سعودية: حزنت على «خاشقجي».. وهذا من قتله

#

هذا ما قالته لميس الحديدي عن مقتل زعيم "داعش"

#

تصعيد جديد بالكونجرس الأمريكي ضد السعودية بسبب "خاشقجي"

علق مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية السعودية في جريمة مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في تركيا.

ووصف مجلس التعاون هذه المحاكمة بـ"خطوة مهمة في تطبيق العدالة".

وقال المجلس، في بيان على لسان أمينه العام عبد اللطيف الزياني، إن "الأحكام في جريمة مقتل خاشقجي برهنت على استقلالية ونزاهة القضاء السعودي، وأثبتت التزام حكومة المملكة وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة".

واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، المحاولات المغرضة لتسييس جريمة مقتل خاشقجي والتدخل في شئون السعودية، قائلاً: "الأحكام في جريمة مقتل خاشقجي برهنت على استقلالية القضاء السعودي".

كانت النيابة العامة في السعودية، أعلنت صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 آخرين لمدد يصل مجملها إلى 24 عاما.

وبرأت النيابة العامة السعودية مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري من التهم الموجهة إليهما، لعدم كفاية الأدلة، بحسب بيان النيابة السعودية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "تبون" يبكي أثناء تشييع جثمان "قايد صالح"
» «الصحة»: إغلاق 3 منشآت طبية بالمهندسين.. لهذه الأسباب
» بـ"شورت".. زينة تثير ضجة خلال ظهورها فى فيلم "الفلوس"
» الجندى ناعيًا زوجة مبروك عطية: ربنا يصبرك
» رئيس دولة يفقد الذاكرة.. السبب صادم
» برلماني: عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ صححت المفاهيم
» معلمة إسبانية تصبح محط أنظار العالم بهذه الحيلة
» الإعدام لأفعى تسللت إلى طائرة
» سمير عثمان: نعم الزمالك يستحق ركلة جزاء في مباراة الإنتاج
» شوبير: الأهلي قرر رحيل هؤلاء الثلاثة عن الفريق
» رد ناري من العتال على اتهامات مرتضى منصور بالسحر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك