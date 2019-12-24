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حكومة كردستان العراق تستأنف بناء 11 سدًا في الإقليم

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أعلن مسؤول في وزارة الزراعة والموارد المائية بإقليم كردستان العراق تخصيص 33 مليار دينار لاستئناف بناء 11 سدا في الإقليم، رغم استمرار توقف العمل في 6 سدود استراتيجية.
وقال مدير عام السدود وخزانات المياه في الوزارة، أكرم أحمد: «في إقليم كردستان 17 سدا ونحو 100 حاجز لتخزين المياه، تبلغ قدرتها التخزينية السنوية نحو 10 مليارات متر مكعب».
وأضاف أن «المديرية قامت حتى الآن ببناء 12 سدا، هي جلي، ديكلة، حماموك، كودلة، شيوة سور، هشة زيني، جمي سمور، بيدوهي، باوة شاسوار، حسن كنوش، قادر كرم، ئاوة سبي، وتستطيع هذه السدود مجتمعة تخزين ما يزيد على 72.5 مليون متر مكعب من الماء».
وتابع: «السدود التي خصص هذا المبلغ لإكمالها في مراحل مختلفة من التنفيذ، حيث إن نسبة إنجاز بعضها كانت تبلغ 20 بالمائة، وبعضها الآخر 90 بالمائة قبل أن يتوقف العمل فيها».

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