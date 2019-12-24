مواطن لمحافظ القليوبية: أغيثونا يرحمكم الله

مقدمه لسيادتكم السيد مصطفي عبد الغفار، المقيم بقرية "كفر تصفا" مركز كفر شكر بالقليوبية ضد رئيس الوحدة المحلية بكفر تصفا.

أتشرف بعرض الآتي:

استغاث المواطن السيد مصطفي عبد الغفار، من رئيس مركز ومدينة "كفر شكر" ورئيس الوحدة المحلية بـ"كفر تصفا"، بشأن إصدار قرار الإزالة رقم170 لسنة 1991، على الملكية الخاصة بوالده، حيث قاموا بعمل إزالة رغم أنه ملكية خاصة، فقام المرحوم والده برفع دعوى قضائية ضد محافظ القليوبية ورئيس مجلس مدينة كفر شكر ورئيس الوحدة المحلية بكفر تصفا وحصل علي حكم نهائي في الدعوي رقم 211 لسنه1994وقام بتنفيذ الحكم الصادر له.

كما حصل أيضًا على حكم نهائي من القضاء الإداري بطنطا بتعويض عن تنفيذ قرار الإزالة الصادر من الجهة الإدارية في الدعوي 4396لسنه2001، ومن ذلك الحين إلي الآن لم يتجرأ أحد من المسئولين في مجلس المدينة أو الوحدة المحلية بكفر تصفا بالمساس بهذه الملكية إلا أنني فوجئت برئيس الوحدة المحلية بكفر تصفا يقوم بالتوازي ويطلب أموال مقابل عدم رفع منها تل طوار، فرفضت واستغل عدم وجودي في المنزل وقام بالتعدي علي ملكيتي وبإزالة "التل طوار".

لذلك الأمر لسيادتكم لرفع الظلم عني

مقدمه لسيادتكم السيد مصطفي عبد الغفار

01009049542





ومرفق فيه صور ضوئية من الأحكام القضائية