» القبض على 24 متحرشًا سعوديًا

24 ديسمبر 2019 - 06:54 م

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على 24 شابًا، ظهروا في فيديوهات يتحرشون بفتيات خلال فعاليات ضمن موسم الرياض.

ونشرت وسائل إعلام سعودية، تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، والذي قال :" بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24)متهماً من المتورطين في ذلك ، حيث تم القبض عليهم ، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم".