تفاصيل مثيرة عن مرض "نجلاء فتحي" النادر

24 ديسمبر 2019 - 01:02 م

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه قبل نحو 5 أعوام تعرضت الفنانة نجلاء فتحي، لمهاجمة نوع شرس من مرض الصدفية فى العظام، لافتا إلى أنها تصدت له بشجاعة نادرة، بل جعلت من نفسها حقل تجارب، وتعاطت حقنة تحت الاختبار البشري، ولم تعبأ بالنتائج وخاضت التجربة.

ونفى الشناوي ما تم تدواله من أنباء حول سعر الحقنة التي تتعاطاها في زيورخ أربع مرات وهو 70 ألف دولار للحقنة الواحدة؛ حيث اضطر زوجها الإعلامى الراحل حمدي قنديل إلى نشر تصحيح على صفحته، يؤكد أن الحقنة بتكلفة 7 آلاف دولار، والمطلوب أربع حقن، وأنه سوف يتحمل من مدخراته الثمن.

وأضاف الشناوي، في مقاله بـ"المصري اليوم" أن نجلاء أعلنت أنها تُنفق على نفسها، حتى لا يسأل أحد لماذا يرصدون كل هذه الأموال لفنانة؟ وأين باقى الشعب؟ موضحا أن نجلاء، لم تسمح لأحد بالتحدث باسمها للحصول على علاج على نفقة الدولة، برغم أنه حق أصيل لمن أعطى للوطن؛ حيث ضربت المثل للجميع، عندما قالت إنها تستطيع هى وزوجها تحمل أتعاب العلاج، ويكفيها فقط سؤال ودعاء الناس والمسؤولين.

وتابع الشناوي، أنه كان هناك اتفاق بينه وبين نجلاء، على أن يتم تسجيل قصة حياتها فى برنامج تليفزيونى يخرجه على بدرخان، إلا أن لم يكتمل بعد العديد من اللقاءات.