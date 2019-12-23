تصريحات غاضبة من إليسا عن الصين.. لهذا السبب

متابعات - أمينة عبد العال
كتبت الفنانة اللبنانية إليسا على صفحتها الرسمية على "تويتر" تدوينة غاضبة عن الصين لاضطهاد مسلمي الإيجور، قائلة: "الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الإيجور بتصدم... المفروض انو لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد إنسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل إنسان عندو ضمير وذرة إنسانية".
جدير بالذكر أن صور لتعذيب الصين لمسلمي الإيجور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار حفيظة المسلمين في العالم، ونفى السفير الصيني في القاهرة هذه الأقاويل مؤكدا أن الصين تحترم حقوق المسلمين وأي ديانات أخرى".
الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الايغور بتصدم. المفروض انو لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عندو ضمير وذرة انسانية.— Elissa (@elissakh) December 23, 2019
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