تصريحات غاضبة من إليسا عن الصين.. لهذا السبب

23 ديسمبر 2019 - 01:32 م

كتبت الفنانة اللبنانية إليسا على صفحتها الرسمية على "تويتر" تدوينة غاضبة عن الصين لاضطهاد مسلمي الإيجور، قائلة: "الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الإيجور بتصدم... المفروض انو لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد إنسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل إنسان عندو ضمير وذرة إنسانية".

جدير بالذكر أن صور لتعذيب الصين لمسلمي الإيجور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار حفيظة المسلمين في العالم، ونفى السفير الصيني في القاهرة هذه الأقاويل مؤكدا أن الصين تحترم حقوق المسلمين وأي ديانات أخرى".



